​Коалиция: операция в Йемене была завершена по просьбе президента Хади

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Военная операция коалиции во главе с Саудовской Аравией под названием "Буря решимости" была завершена по просьбе президента Йемена Абда Раббу Мансура Хади.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил на пресс-конференции в Эр-Рияде представитель командования коалиции Ахмед аль-Асири.

"Операция была остановлена по просьбе президента Хади и законного правительства страны", — отметил он.

Ранее сообщалось, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила о завершении военной операции в Йемене, в результате которой были достигнуты все поставленные цели.

Как отмечается, теперь коалиция начнет новую операцию под названием "Возрождение надежды".