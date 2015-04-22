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    ​Коалиция: операция в Йемене была завершена по просьбе президента Хади

    Теперь коалиция начнет новую операцию под названием Возрождение надежды

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Военная операция коалиции во главе с Саудовской Аравией под названием "Буря решимости" была завершена по просьбе президента Йемена Абда Раббу Мансура Хади.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил на пресс-конференции в Эр-Рияде представитель командования коалиции Ахмед аль-Асири.

    "Операция была остановлена по просьбе президента Хади и законного правительства страны", — отметил он.

    Ранее сообщалось, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила о завершении военной операции в Йемене, в результате которой были достигнуты все поставленные цели.

    Как отмечается, теперь коалиция начнет новую операцию под названием "Возрождение надежды".

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