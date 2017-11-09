КНР и США могут подписать соглашения на $280 млрд в ходе визита Трампа

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Сумма подписанных торговых соглашений между Китаем и США в ходе визита в Пекин американского президента Дональда Трампа может достичь 280 миллиардов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с соответствующими документами.

Накануне стало известно, что в рамках визита Трампа американские и китайские компании уже подписали ряд сделок общей стоимостью 9 миллиардов долларов, однако газета отмечает, что это было лишь "разогревом" перед подписанием действительно крупных соглашений.

Если данные источников газеты подтвердятся, то визит Трампа в Китай станет одним из наиболее плодотворных официальных визитов для американского и китайского бизнеса.