КНДР заявила об испытании стратегической крылатой ракеты Hwasal-2

Северная Корея сообщила, что накануне провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2.

Северная Корея сообщила, что накануне провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"КНА (Корейская народная армия) 30 января провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что данные учения "внесли вклад в проверку готовности армии к срочной контратаке и повышение ее способности к нанесению стратегического удара".

В Пхеньяне утверждают, что испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран.