КНДР заявила о совместимости ее ядерных боеголовок с баллистическими ракетами

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране удалось уменьшить размер ядерных боеголовок, которые будут установлены на баллистические ракеты. Об этом сообщает Reuters. Он осмотрел работу атомного центра, где и сделал это заявление, информирует ЦТАК.

"Ядерные боеголовки были стандартизированы путем их миниатюризации, чтобы быть совместимыми с баллистическими ракетами", — отметил северокорейский руководитель. Он добавил, что эти меры можно назвать настоящим ядерным сдерживанием.

Северная Корея в январе провела свое четвертое ядерное испытание. Власти страны утверждали, что им удалось провести подрыв водородной бомбы, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.