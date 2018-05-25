КНДР заявила о необходимости срочно провести саммит с США

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рёнхап со ссылкой на заместителя главы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — цитируется заявление дипломата для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В заявлении также отмечается необходимость саммита США-КНДР для разрядки сложных отношений.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна, хотя готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.