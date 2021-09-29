КНДР заявила, что провела испытания новой гиперзвуковой ракеты

КНДР провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

КНДР провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Как передает Report, об этом сообщило агентство ЦТАК.

По ее данным, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Также военные КНДР убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, отмечает издание.

Информации о том, какое расстояние пролетела ракета, не приводится.

Ранее агентство Yonhap передало, что КНДР заявила о проведении испытания сверхзвукового летательного аппарата нового типа.