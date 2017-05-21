КНДР запустила ракету неизвестной модификации

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Северная Корея в воскресенье провела пуск ракеты или снаряда неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Ренхап.

Ровно неделю назад КНДР провела пуск баллистической ракеты, технические показатели которой превзошли все предыдущие. На следующий день Северная Корея официально подтвердила, что проведенный 14 мая пуск баллистической ракеты был успешным. Более того, сообщалась точная высота полета в апогее — 2111 километров — и расстояние до точки падения — 787 километров. Ракета упала в Японском море, за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.