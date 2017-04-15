КНДР впервые представила баллистические ракеты подводных лодок

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея на параде в Пхеньяне впервые представила баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, ракеты БРПЛ Пуккыксон-2 попали в кадр местного телевидения выстроенные, перед тем как пройти на военном параде перед лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.