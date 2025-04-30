КНДР провела испытание систем вооружений нового эсминца

КНДР провела испытания боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца "Чвэ Рён", который на прошлой неделе был спущен на воду.
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Подчеркивается, что первые испытания систем вооружений эсминца прошли 28 и 29 апреля. В частности, был проведен испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Также было проведено испытание противокорабельного тактического управляемого оружия, палубных автоматических пушек, дымовых пушек и пушек радиопомех.
По данным ЦТАК, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который подчеркнул, необходимость "ускорения ядерного вооружения ВМС для защиты государства и морского суверенитета от существующих и потенциальных угроз".