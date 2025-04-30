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КНДР провела испытание систем вооружений нового эсминца

КНДР провела испытание систем вооружений нового эсминца КНДР провела испытания боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца "Чвэ Рён", который на прошлой неделе был спущен на воду.
Другие страны
30 апреля 2025 г. 04:46
КНДР провела испытание систем вооружений нового эсминца

КНДР провела испытания боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца "Чвэ Рён", который на прошлой неделе был спущен на воду.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подчеркивается, что первые испытания систем вооружений эсминца прошли 28 и 29 апреля. В частности, был проведен испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Также было проведено испытание противокорабельного тактического управляемого оружия, палубных автоматических пушек, дымовых пушек и пушек радиопомех.

По данным ЦТАК, за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который подчеркнул, необходимость "ускорения ядерного вооружения ВМС для защиты государства и морского суверенитета от существующих и потенциальных угроз".

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