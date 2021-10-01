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КНДР провела испытание новой ракеты

КНДР провела испытание новой ракеты КНДР заявила о проведении испытаний новой зенитной ракеты.
Другие страны
1 октября 2021 г. 04:16
КНДР провела испытание новой ракеты

КНДР заявила о проведении испытаний новой зенитной ракеты.

Как передает Report, об этом отмечает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею, с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также комплексные боевые характеристики этой ракеты ", - говорится в сообщении ЦТАК.

Ранее отмечалось, что Северная Корея провела пуск ракеты. Затем северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Хвансон-8".

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