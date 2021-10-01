КНДР провела испытание новой ракеты

КНДР заявила о проведении испытаний новой зенитной ракеты.
Как передает Report, об этом отмечает южнокорейское агентство
"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею, с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также комплексные боевые характеристики этой ракеты ", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ранее отмечалось, что Северная Корея провела пуск ракеты. Затем северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Хвансон-8".