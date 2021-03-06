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КНДР превысила ограничение по закупке топлива в 2020 году

КНДР превысила ограничение по закупке топлива в 2020 году Эксперты ООН заявили о многократном превышении властями КНДР разрешенной в соответствии с санкциями нормы по закупке топлива в 2020 году.
Другие страны
6 марта 2021 г. 22:48
КНДР превысила ограничение по закупке топлива в 2020 году

Эксперты ООН заявили о многократном превышении властями КНДР разрешенной в соответствии с санкциями нормы по закупке топлива в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (АFP).

В соответствии с ограничениями ООН Пхеньян не может закупать больше 500 тыс. баррелей нефти и продуктов ее переработки в год. Однако, согласно отчету экспертов, который они передали в Совет Безопасности ООН, этот лимит был превышен "в несколько раз". Как утверждают специалисты, с января по сентябрь на территорию страны очищенные нефтепродукты (бензин, дизель) были доставлены в общей сложности не менее 121 раза. При этом грузы поставлялись, в частности, одним из государств - членов Совбеза, говорится в докладе.

Кроме того, по версии экспертов, КНДР продолжает "производство расщепляющихся материалов", которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. В отчете также утверждается, что страна якобы похитила при помощи хакерских атак более 300 млн долларов США в криптовалюте, сообщает АFP.

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