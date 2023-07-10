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КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США

КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США КНДР предупреждает США, что она может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства.
Другие страны
10 июля 2023 г. 07:28
КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США

КНДР предупреждает США, что она может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя оборонного ведомства КНДР.

"США придется дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку, которая бешено проводится с вторжением в наше воздушное пространство без уведомления. Нет никакой гарантии того, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолета-разведчика американских ВВС над Восточным морем (Японское море - ред.)", - приводит текст заявления Центральное телеграфное агентство Кореи.

Представитель Минобороны КНДР отметил, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова. В частности, по его словам, в период со 2 по 9 июля были зафиксированы несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР со стороны самолета США.

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