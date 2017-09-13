Баку.13 сентября. REPORT.AZ/ КНДР полностью отвергла санкции СБ ООН, передает Report со ссылкой на инстранные СМИ.

"Предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории", — заявил посол Северной Кореи в Женеве Хен Тей Сун.

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в связи с шестым ядерным испытанием страны.

Ранее сообщалось, что посол КНДР в России осудил ужесточение санкций.