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    КНДР полностью отвергла санкции СБ ООН

    СБ ООН ввел новые санкции против КНДР в связи с шестым ядерным испытанием страны

    Баку.13 сентября. REPORT.AZ/ КНДР полностью отвергла санкции СБ ООН, передает Report со ссылкой на инстранные СМИ.

    "Предстоящие ответные меры КНДР заставят США страдать от самой большой боли, которую они испытывали когда-либо в истории", — заявил посол Северной Кореи в Женеве Хен Тей Сун.

    Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в связи с шестым ядерным испытанием страны.

    Ранее сообщалось, что посол КНДР в России осудил ужесточение санкций.

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