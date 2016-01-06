КНДР подтвердила успешное испытание водородной бомбы

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Власти Северной Кореи подтвердили проведение успешного испытания водородной бомбы, передает агентство «Ренхап».

Отмечается, что специальное заявление было сделано в эфире центрального телевидения, которое также транслировали телеканалы в Южной Корее, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Находящиеся территориально рядом с КНДР страны, такие как Южная Корея и Япония, высказывали подозрения, что Северная Корея провела ядерные испытания.

Ранее в докладе минобороны Южной Кореи приводились данные, что власти КНДР проводят работы на полигоне Пунгери, что может быть подготовкой к испытанию водородной бомбы.

В середине декабря 2015 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у Северной Кореи есть технологии, которые позволяют создать водородную бомбу для защиты собственного суверенитета. Тогда пресс-секретарь президента США Джош Эрнест заявил, что Соединенные Штаты сомневаются в возможности появления у КНДР водородной бомбы.