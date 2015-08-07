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    ​КНДР переводит стрелки на полчаса назад

    Корея живет по токийскому времени с начала XX века, когда она находилась под японским управлением

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Северная Корея объявила, что переведет часы на 30 минут назад, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Власти КНДР объяснили это противодействием "злобному японскому милитаризму".

    Корея живет по токийскому времени с начала XX века, когда она находилась под японским управлением.

    Часы будут переведены 15 августа, в 70-ю годовщину изгнания японских войск с полуострова.

    Введение "пхеньянского времени" будет означать, что Северная и Южная Кореи будут жить в разных часовых поясах, находясь на одном меридиане.

    В мире несколько стран и территорий, такие как Индия, Иран, Венесуэла и канадский остров Ньюфаундленд, живут с 30-минутной разницей во времени по отношению к соседям.

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