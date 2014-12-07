КНДР опровергла сведения о причастности к кибератаке на кинокомпанию Sony Pictures

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Представитель Государственного комитета обороны (ГКО) КНДР опроверг сведения о причастности его страны к недавней кибер-атаке на американскую компанию Sony Pictures. Об этом говорится в заявлении, распространенном информационным агентством ЦТАК.

В заявлении отмечается, что в КНДР "не имеют представления о местоположении Sony Pictures, а также причинах, приведших к хакерской атаке на ее штаб-квартиру".

"Однако нам доподлинно известно, отметил представитель ГКО, что Sony Picture - это именно та кинокомпания, которая в рамках враждебной политики администрации США в отношении КНДР сняла фильм, оскорбляющий достоинство высшего руководства народной республики".

В заявлении подчеркивается, что КНДР неоднократно выступала с призывами развернуть борьбу против американского империализма, который "несет главную ответственность за агрессии и вмешательство во внутренние дела суверенных государств, является главным в мире нарушителем прав человека".

Поэтому, в Пхеньяне не исключают, что хакерская атака на компанию Sony Pictures - "это правое дело тех, кто выступает в поддержку народной республики и откликнулся на ее призывы". "В мире насчитывается великое множество сторонников КНДР", - полагают в Госкомитете обороны КНДР, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее МИД КНДР обещал принять "самые решительные контрмеры, если администрация США будет способствовать выходу в свет фильма ("Интервью" - прим.корр. ТАСС), оскорбительного для ее высшего руководства". Распространение такой киноленты в США, полагают во внешнеполитическом ведомстве этой страны, "станет проявлениям неприкрытого терроризма и военной акцией, нацеленной на свержение социального строя в КНДР".