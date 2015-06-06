КНДР обвинила Южную Корею в "военных движениях" против Севера

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в субботу раскритиковала Южную Корею за так называемые "военные движения" против Севера, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении секретариата Комитета по мирному объединению Кореи Пхеньян отметил, что Сеул разработал четыре принципа сотрудничества с Вашингтоном в военной сфере, цель которых - "превентивный ядерный удар по КНДР", сообщает агентство Синьхуа.

Также в заявлении критикуются учения Южной Кореи на территории острова Чеджудо по уничтожению вражеских подводных лодок. Учения также проводятся совместно с США.

Ранее 3 июня южнокорейские военные в присутствии президента страны Пак Кын Хе провели успешные испытания баллистической ракеты. В администрации президента страны сообщили, что ракета способна поразить объекты на всей территории Северной Кореи.

Испытания прошли через месяц после того, как КНДР объявила о пуске баллистической ракеты с подводной лодки. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), пуск баллистической ракеты осуществлен из подводного положения. О точном времени и месте проведения испытательного пуска не сообщалось.