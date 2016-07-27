​Клинтон утверждена кандидатом в президенты США от Демпартии

Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты страны на ноябрьских выборах Хиллари Клинтон.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение демократы приняли во вторник в результате голосования на своем общенациональном съезде, проходящем в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Таким образом, впервые в 240-летней истории Соединенных Штатов от одной из двух системообразующих политических партий на высший государственный пост баллотируется женщина. Планируется, что свое официальное согласие представлять демократов на выборах Клинтон даст на партийном слете в Филадельфии в четверг.