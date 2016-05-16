​Клинтон поручит мужу восстановление экономики в случае победы на выборах

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон заявила, что поручит своему мужу Биллу Клинтону обновление американской экономики, если одержит победу на грядущих выборах.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News.

"Мой муж, которому я поручу восстановить экономику, знаете, он знает, как это делать", — сказала она, выступая на мероприятии в рамках предвыборной кампании.

По ее словам, особенно его знания пригодятся в районах добычи угля (в восточной части страны), местах проживания нацменьшинств в городах и "других частях страны, на которые совсем не обращали внимания".

Хиллари Клинтон считается ключевым претендентом на пост президента США в 2016 году. Ее супруг Билл Клинтон занимал пост президента США с 1992 по 2000 год.