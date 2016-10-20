Клинтон пообещала, что будет поддерживать семьи

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пообещала в среду в случае избрания поддерживать американские семьи, а ее соперник, республиканец Дональд Трамп, намерен помочь латиноамериканцам и афроамериканцах.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я буду поддерживать (американские) семьи и выступать против корпоративных интересов и корпораций. Это моя цель", — сказала Клинтон в ходе теледебатов в Лас-Вегасе (штат Невада), которые транслировали ведущие американские телеканалы.

В ответ Трамп заявил, что "она (Клинтон) забирает деньги у людей (через Фонд Клинтонов), и она хочет их контролировать".

"Я сделаю для латиноамериканцев и афроамериканцев больше, чем она сможет сделать за десять жизней", — добавил он.