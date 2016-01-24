Клинтон похвалилась своей выносливостью

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Претендента на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон развеселил вопрос о состоянии ее здоровья, который был задан в ходе предвыборного мероприятия в штате Айова, сообщает ABC News. Бывшего госсекретаря спросили действительно ли она не сможет выполнять свои обязанности в должности главы государства, поскольку больна, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

«Обсуждая меня, всегда затрагивают одни и те же темы. В выносливости я могу посоревноваться с кем угодно», — заявила 68-летняя Клинтон. Бывший госсекретарь отметила, что весной 2015 года ее врач, выдал медицинское заключение, согласно которому она абсолютно здорова.

В США принято, чтобы кандидаты в президенты информировали публику о состоянии своего здоровья. 15 декабря медицинское заключение от своего врача распространил претендент на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Обследование показало, что у 69-летнего бизнесмена «нет существенных проблем со здоровьем».

31 декабря 2012 года Клинтон попала в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке из-за обнаруженного у нее тромба. В больнице она провела около недели. Появление сгустка было вызвано сотрясением мозга.

В начале того же месяца Клинтон перенесла вирусную кишечную инфекцию. Из-за вызванного болезнью обезвоживания 15 декабря она потеряла сознание и, упав, получила сотрясение мозга.