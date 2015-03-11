Клинтон отвергла обвинения в нарушении правил переписки на посту госсекретаря

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон во время нахождения на посту госсекретаря США использовала личный почтовый ящик для деловой переписки, потому что ей было так удобнее. Об этом, как сообщает Washington Post, заявила сама Клинтон.

Правила, действовавшие во время срока ее пребывания на этом посту, позволяли использовать личный почтовый ящик для официальной переписки, уточнила Клинтон. Она также сообщила, что направила в госдеп все письма, которые "могли иметь отношение к работе". Как сообщает АР, политик добавила, что не пересылала по личной почте секретных документов.

Ранее The New York Times сообщила, что Клинтон во время четырехлетнего пребывания на посту госсекретаря нарушила закон о ведении деловой переписки представителями власти. Как писала газета, она вела дела со своего личного почтового ящика. Согласно федеральному законодательству, официальные лица страны обязаны пользоваться служебными электронными аккаунтами, которые дополнительно защищены.

5 марта Клинтон в своем твиттере призвала Госдеп опубликовать ее деловую переписку, которая велась с личного почтового ящика. В ведомстве сообщили, что изучат этот вопрос, передает Report со ссылкой на Интерфакс.