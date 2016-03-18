​Клинтон окончательно названа победителем праймериз в Миссури

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон окончательно названа победителем праймериз демократов, которые прошли во вторник в штате Миссури, передает Report со ссылкой на Associated Press.

Ранее сообщалось, что сенатор Берни Сандерс не исключает пересчета голосов на праймериз в Миссури.

После подсчета большинства голосов после праймериз у кандидатов-демократов был зафиксирован минимальный разрыв: 310,6 тыс. голосов у Клинтон и 309,1 тыс. у Сандерса.