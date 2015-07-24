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    ​Китайская полиция обезвредила террористическую группировку на востоке страны

    Органам общественной безопасности города Вэньчжоу стало известно о деятельности террористической группировки

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Полиция города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая раскрыла террористическую группировку и арестовала двоих злоумышленников, у которых были обнаружены взрывные устройства, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Органам общественной безопасности города Вэньчжоу стало известно о деятельности террористической группировки. В пятницу, 24 июля, в 5 часов утра полиция начала операцию по захвату, в результате которой удалось арестовать двух террористов", — сообщает информационный портал Sina со ссылкой на департамент прессы правительства города Вэньчжоу.

    В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли пять взрывных устройств, ножи и другое оружие, сообщил телеканал CCTV в микроблоге Weibo. В отношении арестованных начато расследование.

    За последние годы в Китае произошло несколько крупных терактов. В марте 2013 года в городе Куньмин, где восемь вооруженных людей напали на пассажиров в зале ожидания и кассовом зале вокзала, погибли 29 человек, более 130 получили ранения.

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