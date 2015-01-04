​Полиция Китая предотвратила массовое самоубийство

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Китайская полиция предотвратила акт группового самоубийства обманутых вкладчиков.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

"В воскресенье утром в городе Шочжоу северной провинции Шаньси было предотвращено самоубийство 12 человек", - говорится в сообщении.

Группа планировала прыгнуть с крыши местного правительства в 10 часов утра. Чиновники, полицейские и пожарные прибыли на место действия и остановили попытку.

Причиной отчаянного поступка людей стало то, что руководитель компании венчурного капитала Shanxi Heli сбежал с их деньгами. Незадачливые инвесторы пытались искать заступничества у властей. Последние обещали провести переговоры с обманутыми вкладчиками.