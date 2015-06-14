​Китай запустил новый железнодорожный маршрут из Харбина в Гамбург

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Официально открылся новый трансконтинентальный железнодорожный маршрут из Харбина в Гамбург.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, первый грузовой поезд по новому маршруту, связывающему Харбин и Европу, отправился с вокзала этого северо-восточного китайского города утром в субботу.

В течение 15 дней поезд пройдет через китайский город Маньчжоули, Россию, Польшу и прибудет в конечную точку маршрута — немецкий город Гамбург, преодолев в общей сложности 9820 км. Поезд по этому направлению будет отправляться раз в неделю, сообщил генеральный директор компании международной логистики Харбин-Европа Ту Сяоюе.

Начало движения по этому маршруту означает официальное открытие еще одного трансконтинентального торгового маршрута, связывающего ЕС, Китай, Японию, Россию и Корею.

Данный маршрут отличается высокой коммерческой ценностью и низкими логистическими издержками.