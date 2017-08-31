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    Китай закрывает границу с Кыргызстаном на время Гурбан байрамы

    Пропуск лиц, транспортных средств и грузов на КПП возобновится 6 сентября

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Пункт пропуска на кыргызско-китайской госгранице будет временно закрыт по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Гурбан байрамы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Протяженность линии кыргызско-китайской госграницы составляет 1084 км, почти вся она проходит в труднодоступных районах горной местности.

    "По инициативе китайской стороны, в период с 1 по 5 сентября в связи с празднованием Гурбан байрамы пункт пропуска "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы будет временно закрыт", - сообщили в Госпогранслужбе Кыргызстана.

    Пропуск лиц, транспортных средств и грузов на Иркештаме возобновится 6 сентября.

    Закрытие госграницы на время проведения общенациональных либо религиозных праздников в соседнем государстве "является обычной практикой" для официального Пекина, сообщили в Госпогранслужбе республики.

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