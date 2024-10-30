О нас

Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль

Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами.
Другие страны
30 октября 2024 г. 03:19
Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль

Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэн.

"Шэньчжоу-19" вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме. Объявляю запуск успешным", — сообщил чиновник.

Пилотируемый корабль был запущен в 00:27 по бакинскому времени 30 октября с космодрома Цзюцюань и состыкуется с китайской орбитальной станцией "Тяньгун" около 7:00.

Станция рассчитана на трех человек. Она расположена на высоте примерно 400 км от земной поверхности и весит 66 т. Объем ее отсеков достигает 110 кубометров. Станция заработала в 2022 году и будет выведена из строя в 2032 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi