Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль

Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами.

Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэн.

"Шэньчжоу-19" вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме. Объявляю запуск успешным", — сообщил чиновник.

Пилотируемый корабль был запущен в 00:27 по бакинскому времени 30 октября с космодрома Цзюцюань и состыкуется с китайской орбитальной станцией "Тяньгун" около 7:00.

Станция рассчитана на трех человек. Она расположена на высоте примерно 400 км от земной поверхности и весит 66 т. Объем ее отсеков достигает 110 кубометров. Станция заработала в 2022 году и будет выведена из строя в 2032 году.