Китай выдвинул 4 предложения по защите международной справедливости

Министр иностранных дел КНР Ван И на 14-й встрече глав МИД государств - членов Восточноазиатского саммита во Вьентьяне выдвинул четыре предложения по защите международной справедливости.

Министр иностранных дел КНР Ван И на 14-й встрече глав МИД государств - членов Восточноазиатского саммита во Вьентьяне выдвинул четыре предложения по защите международной справедливости.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"В нынешней международной ситуации перемены перемежаются с потрясениями, злободневные проблемы накалены и трудноразрешимы, - сказал Ван И. - Восточноазиатский саммит должен выбрать правильное направление, укрепить солидарность и сотрудничество, способствовать долгосрочному региональному миру и процветанию, защитить международную справедливость".

Согласно информации, Пекин прежде всего предлагает сообща сохранять "открытую и инклюзивную региональную архитектуру". В связи с этим, по его словам, все заинтересованные страны должны "вовлекать больше ресурсов для сотрудничества".

"Некоторые государства за пределами региона сформировали эксклюзивные "кружки", сея раскол и конфронтацию, подрывая региональную стабильность, нанося серьезный удар по центральнообразующей роли и стратегической автономии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), - подчеркнул китайский дипломат. - Все стороны должны проявлять большую бдительность и эффективно этому противостоять".

По словам главы ведомства, азиатским государствам следует вместе соблюдать правила, признанные каждой из заинтересованных сторон в регионе.

Он указал на важность выстраивания международных отношений в соответствии с Уставом ООН, "Пятью принципами мирного сосуществования", в духе основополагающих норм АСЕАН и Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

"Нельзя, чтобы отдельные страны ставили свои односторонние корыстные правила выше общепризнанных норм международного и регионального права", - отметил Ван И.

Кроме того, китайский министр указал на важность "усиления нового импульса для взаимодействия", в частности, путем формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, сохранения стабильных и бесперебойных цепочек поставок. Он выступил против фрагментации региональной экономики, поскольку это "станет серьезным тормозом для роста".

Наконец, Ван И подчеркнул необходимость поддержания жизнеспособности Восточноазиатского саммита. Он отметил, что нужно одновременно поддерживать политическую безопасность и экономическое развитие. По словам дипломата, Китай готов продвигать сотрудничество, содействовать решению проблемы климатических изменений, способствовать урегулированию прочих ключевых вопросов.