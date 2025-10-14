Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Китай ввел санкции против американских "дочек" южнокорейской Hanwha Ocean

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 14:03
    Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co. Они вступили в силу с сегодняшнего дня.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Министерство торговли КНР.

    "Китай принял контрмеры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития. Этим контрмерам подвергаются пять дочерних компаний Hanwha Ocean, связанных с США: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp.", - сказано в сообщении.

    В связи с этим организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или сотрудничать с этими компаниями.

    "Подразделения Hanwha Ocean содействовали правительству США в определенной расследовательской деятельности, тем самым ставя под угрозу суверенитет, безопасность и интересы Китая", - заявили в ведомстве.

    Китай США санкции Hanwha Ocean

