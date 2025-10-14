Китай ввел санкции против американских "дочек" южнокорейской Hanwha Ocean

Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co. Они вступили в силу с сегодняшнего дня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Министерство торговли КНР.

"Китай принял контрмеры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития. Этим контрмерам подвергаются пять дочерних компаний Hanwha Ocean, связанных с США: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC и HS USA Holdings Corp.", - сказано в сообщении.

В связи с этим организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или сотрудничать с этими компаниями.

"Подразделения Hanwha Ocean содействовали правительству США в определенной расследовательской деятельности, тем самым ставя под угрозу суверенитет, безопасность и интересы Китая", - заявили в ведомстве.