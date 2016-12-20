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    Китай вернул США подводный беспилотник

    Пентагон подтвердил эту информацию

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Представитель Пентагона Питер Кук подтвердил, что Китай вернул США задержанный ранее в Южно-Китайском море американский подводный беспилотник.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, П.Кук сказал, что "Народно-освободительная армия Китая вернула США американский автономный необитаемый подводный аппарат рядом с тем местом, где он был незаконно взят".

    Напомним, 15 декабря к северо-западу от базы Субик-Бей на Филиппинах Китай задержал автономный необитаемый подводный аппарат, направленный в международные воды Южно-Китайского моря с океанографического исследовательского судна США Bowditch.

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