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Китай увеличил золотые резервы для подготовки к санкциям США

Китай увеличил золотые резервы для подготовки к санкциям США Центральный банк Китая в течение последних пяти месяцев увеличивал свои золотые резервы, одновременно сокращая запасы американских облигаций.
Другие страны
22 апреля 2023 г. 10:11

Центральный банк Китая в течение последних пяти месяцев увеличивал свои золотые резервы, одновременно сокращая запасы американских облигаций.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным, опубликованным Государственным валютным управлением Китая, с сентября 2019 по октябрь 2022 года золотые резервы КНР оставались неизменными. При этом с ноября 2022 года по март текущего года Китай закупил 3,86 млн унций (около 120 тонн) золота.

Сейчас золотой запас КНР занимает шестое по величине место в мире. Одновременно с этим Китай распродает облигации американского госдолга. По состоянию на конец января 2023 года у Пекина были американские облигации на сумму 859,4 млрд долларов.

Как полагают эксперты, подобные действия могли быть приняты в преддверии будущих санкций, которые могут быть введены против Китая. Отмечается, что власти опасаются возможного исключения из глобальной платежной системы в долларах США.

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