​Китай строит третий аэродром на спорных островах в Южно-Китайском море

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В понедельник, после анализа спутниковых фотографий эксперты из "мозгового центра" США Washington's Center for Strategic and International Studies (CSIS) заявили, что Китай строит третий аэродром на спорных островах Спратли в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, что данный аэродром имеет в длину 3 км и схож с двумя другими взлетными полосами, которые Пекин построил на Спратли ранее.

Помимо аэродрома, сообщают эксперты, КНР возводит на спорных островах и портовые сооружения. Как говорят эксперты, строительство аэродрома значительно увеличит военные возможности Пекина в Южно-Китайском море.

Отмечается, что третья взлетная полоса на островах Спратли больше всего угрожает интересам Филиппин, которые уже долгое время ведут в районе островов геологическую разведку нефти и газа. В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Хун Лэй повторил тезис Пекина о "бесспорном суверенитете" над островами Спратли и его право на создание там военных объектов.