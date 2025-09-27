Китай призвал США положительно ответить на предложение Ирана по СВПД

Китай призвал Соединенные Штаты положительно отреагировать на предложение Ирана о возобновлении переговоров по ядерной сделке и взять на себя обязательство воздерживаться от дальнейших ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы призываем Соединенные Штаты продемонстрировать политическую волю, положительно отреагировав на предложение Ирана возобновить переговоры и взяв на себя недвусмысленное обязательство воздерживаться от дальнейших военных ударов по Ирану", - сказал Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что диалог и переговоры являются "единственными жизнеспособными вариантами" решения иранской ядерной проблемы. По его словам, на фоне продолжающегося конфликта в Газе и нестабильности на Ближнем Востоке, срыв в решении иранского ядерного вопроса может "спровоцировать региональный кризис безопасности, что противоречит общим интересам международного сообщества".