Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Китай призвал США положительно ответить на предложение Ирана по СВПД

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 00:39
    Китай призвал США положительно ответить на предложение Ирана по СВПД

    Китай призвал Соединенные Штаты положительно отреагировать на предложение Ирана о возобновлении переговоров по ядерной сделке и взять на себя обязательство воздерживаться от дальнейших ударов по Ирану.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности ООН.

    "Мы призываем Соединенные Штаты продемонстрировать политическую волю, положительно отреагировав на предложение Ирана возобновить переговоры и взяв на себя недвусмысленное обязательство воздерживаться от дальнейших военных ударов по Ирану", - сказал Гэн Шуан.

    Он подчеркнул, что диалог и переговоры являются "единственными жизнеспособными вариантами" решения иранской ядерной проблемы. По его словам, на фоне продолжающегося конфликта в Газе и нестабильности на Ближнем Востоке, срыв в решении иранского ядерного вопроса может "спровоцировать региональный кризис безопасности, что противоречит общим интересам международного сообщества".

    Иран Китай США СВПД

    Последние новости

    01:08

    Глава МИД Ирана: Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране

    В регионе
    00:39

    Китай призвал США положительно ответить на предложение Ирана по СВПД

    Другие страны
    00:05
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

    Внутренняя политика
    00:02
    Фото

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

    Внутренняя политика
    00:00

    В Азербайджане отмечают День памяти

    Внутренняя политика
    23:48

    Генсек Совета Европы: Встреча с президентом Ильхамом Алиевым прошла очень успешно – ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    23:28

    Премьер Пакистана: Трамп предотвратил войну в Азии

    Другие страны
    23:13

    WP: Пит Хегсет созывает встречу с сотнями генералов для разговора о "боевом духе"

    Другие страны
    22:51

    Береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларов

    Другие страны
    Лента новостей