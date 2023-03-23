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Китай призвал США немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море

Китай призвал США немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море Соединенные Штаты Америки должны немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море.
Другие страны
23 марта 2023 г. 13:26

Соединенные Штаты Америки должны немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"23 марта американский эсминец USS Milius, не получив соответствующего разрешения правительства Китая, самовольно вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша, нарушив суверенитет Китая, создав угрозу безопасности КНР, подорвав мир и спокойствие в регионе", - сказал он.

По словам дипломата, Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая вела наблюдение за американским кораблем, а также сделала ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию.

"США должны немедленно прекратить подобные провокационные и нарушающие право действия. Китай продолжит предпринимать все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и безопасности, охраны мира и стабильности в Южно-Китайском море", - резюмировал официальный представитель МИД.

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