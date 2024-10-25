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Китай приступил к массовому выпуску чипов для определения радиации

Китай приступил к массовому выпуску чипов для определения радиации Китай приступил к массовому выпуску чипов собственной разработки для определения дозы рентгеновского и гамма- излучения.
Другие страны
25 октября 2024 г. 03:21
Китай приступил к массовому выпуску чипов для определения радиации

Китай приступил к массовому выпуску чипов собственной разработки для определения дозы рентгеновского и гамма- излучения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Zhongguo Keji.

Чип, разработанный Китайской национальной ядерной корпорацией в условиях запрета на поставку в Китай EUV-сканеров, обеспечивает диапазон измерения мощности дозы рентгеновского излучения от 100 нЗв/ч до 10 мЗв/ч. Он применяется в диапазоне температур от минус 20 до 50 градусов Цельсия, характеризуясь низким энергопотреблением - 1 МВт.

Чип может использоваться для мониторинга доз облучения на рабочих местах, связанных с ядерной отраслью, и в быту. Благодаря малым размерам чип может быть интегрирован в различные устройства, такие как смартфоны и дроны, отмечается в сообщении.

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