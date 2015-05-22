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    ​Китай потребовал от верующих поддержать компартию

    Председатель КНР заявил, что все религии в его стране должны быть свободными от иностранного влияния

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ"Все религии в стране должны быть свободными от иностранного влияния". Как сообщает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    "Мы должны управлять делами религий в соответствии с законом, предоставляя разумное самоуправление религиозным группам в соответствии с принципами независимости", - заявил председатель КНР  на партийной встрече. 

    "Мы должны принять меры для активного встраивания религий в наше социалистической общество", - сказал он, добавив, что партия должна включиться в религиозную работу для завоевания всенародной поддержки.

    Сейчас Китаем управляет официально атеистическая Коммунистическая партия и перед Пекином стоит непростая задача осуществлять контроль над религиозными группами в стране.

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