​Китай потребовал от верующих поддержать компартию

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Все религии в стране должны быть свободными от иностранного влияния". Как сообщает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы должны управлять делами религий в соответствии с законом, предоставляя разумное самоуправление религиозным группам в соответствии с принципами независимости", - заявил председатель КНР на партийной встрече.

"Мы должны принять меры для активного встраивания религий в наше социалистической общество", - сказал он, добавив, что партия должна включиться в религиозную работу для завоевания всенародной поддержки.

Сейчас Китаем управляет официально атеистическая Коммунистическая партия и перед Пекином стоит непростая задача осуществлять контроль над религиозными группами в стране.