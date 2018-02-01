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    Китай пообещал карать попытки отделить Тайвань

    Пекин настаивает на принципе одной страны, двух системы

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ КНР намерена жестко противостоять возможным попыткам отделить Тайвань. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заявил пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан

    «Китай не позволит отделить Тайвань», —сказал Сяогуан.

    Он добавил, что правящая на острове Демократическая прогрессивная партия «подорвала политические основы мирного развития отношений через пролив».

    «Мы полностью уверены в нашей способности содействовать развитию наших отношений, поддерживая мирное воссоединение и принцип «одна страна, две системы», — добавил китайский чиновник.

    Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но материковый Китай считает остров своей провинцией. 

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