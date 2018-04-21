Китай одобрил решение КНДР о прекращении ядерных испытаний

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Китайские власти приветствуют заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении проведения Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Такое решение КНДР позволит шаг за шагом улучшать ситуацию на Корейском полуострове. Это обеспечит денуклеаризацию полуострова, окажет содействие урегулированию существующих противоречий мирным путем", - заявил официальный представитель китайского МИД Лу Кан.

Дипломат также выразил надежду на успешное развитие экономики КНДР, повышение благосостояния населения КНДР.

"Мы одобряем действия Пхеньяна, который путем диалога и переговоров способствует устранению обеспокоенности всех заинтересованных сторон, содействует улучшению взаимных отношений", - добавил он.