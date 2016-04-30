 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Китай не пустил корабли США в порт Гонконга

    Ранее американские суда в течение продолжительного времени останавливались в Гонконге

    Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ Власти Китая отказали в разрешении войти в порт Гонконга группе кораблей ВМС США во главе с авианосцем USS John C. Stennis.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель американского госдепартамента.

    «Мы были недавно проинформированы о том, что запрос на заход группы кораблей, включающей авианосец USS John C. Stennis и сопровождающие суда, в порт Гонконга был отклонен», — уточняется в сообщении.

    Отмечается, что Госдепартамент США планирует, что сотрудничество морских служб США и Китая продолжится, так как ранее американские корабли останавливались в гонконгском порту на довольно продолжительное время.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi