Китай не пустил корабли США в порт Гонконга

Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ Власти Китая отказали в разрешении войти в порт Гонконга группе кораблей ВМС США во главе с авианосцем USS John C. Stennis.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель американского госдепартамента.

«Мы были недавно проинформированы о том, что запрос на заход группы кораблей, включающей авианосец USS John C. Stennis и сопровождающие суда, в порт Гонконга был отклонен», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что Госдепартамент США планирует, что сотрудничество морских служб США и Китая продолжится, так как ранее американские корабли останавливались в гонконгском порту на довольно продолжительное время.