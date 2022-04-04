О нас
Аудио новости

Китай направил более 10 тыс. медиков в Шанхай из-за вспышки коронавируса

Китай направил более 10 тыс. медиков в Шанхай из-за вспышки коронавируса Власти КНР отправили более 10 тыс. медработников, в том числе 2 тыс. военных, в Шанхай, где предпринимаются попытки остановить распространение штамма "омикрон" коронавируса.
Другие страны
4 апреля 2022 г. 12:46
Китай направил более 10 тыс. медиков в Шанхай из-за вспышки коронавируса

Власти КНР отправили более 10 тыс. медработников, в том числе 2 тыс. военных, в Шанхай, где предпринимаются попытки остановить распространение штамма "омикрон" коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

В городе в настоящий момент проходят тестирование на коронавирус примерно 26 млн жителей в то время, как в Шанхае вторую неделю действует локдаун. По данным AP, власти перепрофилировали несколько объектов в центры изоляции, куда будут отправлять лиц с COVID-19.

Многие предприятия и финансовые компании смогли продолжить работу, изолировав своих сотрудников, однако большинство магазинов и коммерческих учреждений закрылись. Заводы автопроизводителей General Motors Co. и Volkswagen AG, по заверениям их руководства, продолжили работать, однако Volkswagen пришлось сократить производство из-за перебоев в поставках запчастей.

В понедельник в Китае выявили за сутки еще более 13 тыс. случаев COVID-19, примерно 12 тыс. оказались бессимптомными. Порядка 9 тыс. пришлись на Шанхай, еще 3,5 тыс. случаев диагностированы в провинции Цзилинь на северо-востоке страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çin Şanxay şəhərinə 10 mindən çox tibb işçisi və 2 min hərbçi göndərib

Самое важное

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
4 апреля 2022 г. 10:46
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
3 апреля 2022 г. 05:53
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
2 апреля 2022 г. 22:47
Глава МИД о встрече в Брюсселе: Азербайджан всегда открыт для переговоров
Глава МИД о встрече в Брюсселе: Азербайджан всегда открыт для переговоров
2 апреля 2022 г. 16:41
Мать военнослужащего, пропавшего без вести в Фаррухе: Мы искали Ильгара на протяжении 30 лет
Мать военнослужащего, пропавшего без вести в Фаррухе: Мы искали Ильгара на протяжении 30 лет
2 апреля 2022 г. 15:57
Состоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан
ФотоСостоялась закладка фундамента Университета Италия-Азербайджан
2 апреля 2022 г. 15:10
Президент Италии пригласил азербайджанского лидера посетить свою страну
Президент Италии пригласил азербайджанского лидера посетить свою страну
2 апреля 2022 г. 13:44
Си Цзиньпин: Китай и Азербайджан - традиционные партнеры дружбы и сотрудничества
Си Цзиньпин: Китай и Азербайджан - традиционные партнеры дружбы и сотрудничества
2 апреля 2022 г. 11:29
Минуло 6 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской Армии 
Минуло 6 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской Армии 
2 апреля 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi