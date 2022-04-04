Китай направил более 10 тыс. медиков в Шанхай из-за вспышки коронавируса

Власти КНР отправили более 10 тыс. медработников, в том числе 2 тыс. военных, в Шанхай, где предпринимаются попытки остановить распространение штамма "омикрон" коронавируса.

Власти КНР отправили более 10 тыс. медработников, в том числе 2 тыс. военных, в Шанхай, где предпринимаются попытки остановить распространение штамма "омикрон" коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

В городе в настоящий момент проходят тестирование на коронавирус примерно 26 млн жителей в то время, как в Шанхае вторую неделю действует локдаун. По данным AP, власти перепрофилировали несколько объектов в центры изоляции, куда будут отправлять лиц с COVID-19.

Многие предприятия и финансовые компании смогли продолжить работу, изолировав своих сотрудников, однако большинство магазинов и коммерческих учреждений закрылись. Заводы автопроизводителей General Motors Co. и Volkswagen AG, по заверениям их руководства, продолжили работать, однако Volkswagen пришлось сократить производство из-за перебоев в поставках запчастей.

В понедельник в Китае выявили за сутки еще более 13 тыс. случаев COVID-19, примерно 12 тыс. оказались бессимптомными. Порядка 9 тыс. пришлись на Шанхай, еще 3,5 тыс. случаев диагностированы в провинции Цзилинь на северо-востоке страны.