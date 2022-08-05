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Китай намерен ввести санкции против Пелоси

Китай намерен ввести санкции против Пелоси Власти Китая введут санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее "провокационного визита" на Тайвань.
Другие страны
5 августа 2022 г. 12:44
Китай намерен ввести санкции против Пелоси

Власти Китая введут санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее "провокационного визита" на Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР.

"В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси, китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников", - сказано в документе на сайте ведомства.

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