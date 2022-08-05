Китай намерен ввести санкции против Пелоси

Власти Китая введут санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее "провокационного визита" на Тайвань.

Власти Китая введут санкции против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее "провокационного визита" на Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МИД КНР.

"В связи с отвратительным, провокационным поступком Пелоси, китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников", - сказано в документе на сайте ведомства.