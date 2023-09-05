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Китай планирует запустить фонд на 40 млрд долларов для поддержки производства чипов

Китай планирует запустить фонд на 40 млрд долларов для поддержки производства чипов Китай планирует запустить новый инвестфонд с государственной поддержкой, который будет инвестировать в разработку и производство полупроводников.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 20:51
Китай планирует запустить фонд на 40 млрд долларов для поддержки производства чипов

Китай планирует запустить новый инвестфонд с государственной поддержкой, который будет инвестировать в разработку и производство полупроводников.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Общая сумма предполагаемых инвестиций через фонд — 300 млрд юаней (41 млрд долларов США).

Источники Reuters сообщают, что, как ожидается, новый фонд получит окончательное одобрение китайских властей в ближайшие несколько месяцев.

Китай вкладывает деньги в производство полупроводников в условиях, когда США и некоторые их союзники принимают решительные меры для того, чтобы сдержать его возможности по созданию чипов нового поколения. В частности, США препятствуют ввозу в Китай технологий и оборудования, необходимых для этого. Ранее сообщалось, что Китай в июне и июле резко нарастил импорт такого оборудования, перед тем как Нидерланды и Япония ввели ограничения на его поставки. Как пишет Reuters, часть средств из нового фонда будет направлена именно на развитие производства оборудования для изготовления чипов.

Новый фонд крупнее предыдущих инициатив такого рода: в 2014 и 2019 годах Китай уже запускал фонды для инвестиций в полупроводники на сумму 140 млрд юаней ($19 млрд) и 200 млрд юаней ($27 млрд) соответственно. Инвестиции из фондов получали такие производители полупроводников и комплектующих для них, как Semiconductor Manufacturing International Corporation, Hua Hong Semiconductor, Yangtze Memory Technologies.

По данным источников агентства, министерство финансов Китая собирается вложить в новый фонд 60 млрд юаней ($8,2 млрд), кто еще будет вкладываться в фонд — неизвестно.

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