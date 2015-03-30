Китай эвакуирует более 500 своих граждан из Йемена

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Корабль ВМФ Китая, прибывший в порт Аль-Хдейда в Адене, должен эвакуировать 400 китайских граждан, проживавших в Йемене. Как отмечает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Министерство иностранных дел Китая подтвердило в понедельник эвакуацию 122 своих граждан из Йемена в Джибуту. Около четырехсот китайцев должны быть эвакуированы в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Индия уже вывезла в Джибуту 400 своих сограждан. По данным представителя МИД Индии, в ближайшее время все они будут отправлены самолетами на родину.

В субботу из порта города Аден десятки сотрудников дипмиссий были эвакуированы кораблем саудовских ВМФ. В тот же день об эвакуации своих сотрудников сообщили ООН и министерство обороны Пакистана.





