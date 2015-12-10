Киршнер бойкотировала приведение к присяге нового президента Аргентины

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Представитель правоцентристской партии "Перемены" Маурисио Макри принес присягу в качестве президента Аргентины. Его предшественница Кристина Фернандес де Киршнер бойкотировала церемонию, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В своей инаугурационной речи в конгрессе Макри пообещал, что будет работать для всех аргентинцев.

Символы президентской власти - орденская лента и жезл - будут вручены ему в президентском дворце.

Экс-президент Кристина Киршнер настаивала на том, чтобы вручение президентских символов также состоялось в конгрессе, и в итоге отказалась присутствовать на церемонии.

Президентские выборы состоялись в Аргентине в октябре-ноябре. Фаворитом гонки считался представитель правящей перонистской партии, губернатор провинции Буэнос-Айрес Даниэль Сциоли, поддержанный Киршнер.

Однако Сциоли не удалось набрать более 50% голосов в первом туре, а во втором туре победу неожиданно для многих одержал политик правого толка Маурисио Макри, положив тем самым конец 12-летнему правлению левоперонистской партии "Фронт за победу".