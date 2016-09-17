Кыргызстан и Таджикистан намерены завершить процесс демаркации госграницы

Баку. 17 cентября. REPORT.AZ/ Кыргызстан и Таджикистан в ближайшее время продолжат работу по определению линии государственной границы между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было заявлено на состоявшейся в субботу в Бишкеке встрече вице-премьера кыргызского Кабмина Жениша Разакова с заместителем премьер-министра Таджикистана Азимом Иброхимом.

По информации, Иброхим прибыл в Бишкек в составе таджикской делегации для участия в заседании Совета глав государств - участников СНГ, которое состоялось 16 сентября. Во время встречи Разакова с коллегой из Таджикистана обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества, в частности "развития торгово-экономических связей", а также "делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы".

"Вице-премьеры отметили, что между странами имеется общее понимание и желание во благо дальнейшего укрепления двусторонних отношений решить вопросы делимитации и демаркации государственной границы", - говорится в сообщении. При этом кыргызская сторона выступила с инициативой провести по этим вопросам серию совместных мероприятий в Бишкеке и Душанбе.