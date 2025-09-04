Кир Стармер: Страны "коалиции желающих" готовы поставить Украине дальнобойные ракеты

Страны "коалиции желающих" подтвердили готовность поставить Украине дальнобойные ракеты.

Как передает Report со ссылкой на британское правительство, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер 4 сентября на заседании в Париже "коалиции желающих" по поддержке Украины.

Стармер принял участие в заседании посредством видеоконференцсвязи.

"Обсуждая последние военные планы "коалиции желающих", премьер-министр отметил, что группа дала непоколебимое обязательство поддерживать Украину при поддержке президента США Дональда Трампа, и теперь необходимо действовать еще решительнее, чтобы оказать давление на Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) и обеспечить прекращение боевых действий", - говорится в сообщении правительства.

Стармер также приветствовал заявления партнеров коалиции о поставках дальнобойных ракет Украине для дальнейшего укрепления ее вооруженных сил.

Премьер также поблагодарил военных стратегов и начальников обороны за их непрерывную и оперативную работу по обеспечению готовности сил к развертыванию в случае прекращения огня.