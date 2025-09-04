İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Ukraynaya uzaqmənzilli raketlərin tədarükü ilə bağlı razılıq əldə olunub

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 17:20
    "Arzuedənlər koalisiyası" ölkələri Ukraynaya uzaqmənzilli raketlər tədarük etməyə hazır olduqlarını təsdiqləyib.

    "Report" Britaniya hökumətinə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Kir Starmer sentyabrın 4-də koalisiyanın Parisdə keçirilən iclasında bildirib. 

    O, iclasa videokonfrans formatında qatılıb.

    "Arzuedənlər koalisiyası"nın son hərbi planlarının müzakirəsi zamanı baş nazir qeyd edib ki, qrup ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəstəyi ilə Ukraynaya sarsılmaz dəstək öhdəliyi götürüb və indi Putinə (Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə - red.) təzyiq göstərmək və döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasını təmin etmək üçün daha qətiyyətli addımlar atmaq lazımdır", - hökumətin məlumatında qeyd olunub.

    Bundan başqa, K.Starmer koalisiya tərəfdaşlarının Ukraynaya uzaqmənzilli raket tədarükü ilə bağlı bəyanatlarını da alqışlayıb.

    Böyük Britaniya Ukrayna Raket
    Rus Versiası Rus Versiası
    Кир Стармер: Страны "коалиции желающих" готовы поставить Украине дальнобойные ракеты

