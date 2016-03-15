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    Кипр намерен блокировать процесс вступления Турции в ЕС

    Анастасиадис: Кипр не согласится на открытие каких-либо этапов переговоров, если Турция не исполнит своих обязательств

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Власти Кипра намерены блокировать процесс вступления Турции в Евросоюз до тех пор, пока Анкара не признает его в качестве суверенного государства. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.

    "Я озвучил председателю Европейского совета Дональду Туску нашу позицию, что Республика Кипр не согласится на открытие каких-либо этапов [переговоров], если Турция не исполнит своих обязательств в рамках договоренностей", - заявил Анастасиадис.

    Глава Кипра провел встречу с Туском для обсуждения договора ЕС и Турции, направленного на сдерживание притока мигрантов в Европу.

    Согласно договору, Турция обязуется принимать нелегальных мигрантов, возвращающихся из европейских стран, в обмен на возобновление переговоров о вступлении Анкары в ЕС.

    Турция не признает официальное правительство Кипра. Две части острова до сих пор разделяет буферная зона под контролем сил ООН.

    Северный Кипр объявил независимость в 1983 году, однако до сих пор Турецкая Республика Северный Кипр официально признана лишь самой Турцией.

    Последние три десятка лет переговоры о воссоединении Кипра возобновляются регулярно каждые два-три года, но неизменно заканчиваются ничем.

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