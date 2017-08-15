Ким Чен Ыну доложили о готовности провести ракетные испытания у Гуама

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Военнослужащие КНДР доложили Ким Чен Ыну о готовности провести ракетные испытания вблизи Гуама.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По данным, лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил с офицерами Корейской народной армии планы нанесения удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане.

Глава государства посетил с инспекцией штаб армии КНДР и ознакомился с планом ракетной атаки по Гуаму. "Если США продолжат вести себя необдуманно, то мы примем важное решение", - процитировало Ким Чен Ына агентство Yonhap.

Ранее глава Пентагона рассказал, что может привести к войне с КНДР.