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    Ким Чен Ыну доложили о готовности провести ракетные испытания у Гуама

    Лидер КНДР обсудил с офицерами Корейской народной армии планы нанесения удара по американской базе на острове Гуам

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Военнослужащие КНДР доложили Ким Чен Ыну о готовности провести ракетные испытания вблизи Гуама.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    По данным, лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил с офицерами Корейской народной армии планы нанесения удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане.

    Глава государства посетил с инспекцией штаб армии КНДР и ознакомился с планом ракетной атаки по Гуаму. "Если США продолжат вести себя необдуманно, то мы примем важное решение", - процитировало Ким Чен Ына агентство Yonhap.

    Ранее глава Пентагона рассказал, что может привести к войне с КНДР.

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